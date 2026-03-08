La Bañeza inicia obras previas para el asfaltado de varias calles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha iniciado los trabajos preparatorios para el asfaltado de diferentes calles de la ciudad, en el marco de un plan de mejora del viario urbano que contempla diversas actuaciones. Esta inversión, que en conjunto rondará los 40.000 euros en las primeras intervenciones, ha comenzado con la preparación del puente de la carretera Santa Elena, infraestructura clave que ahora podrá recibir el acondicionamiento completo.

Este puente, que se encuentra sobre el ferrocarril de la ruta Vía de la Plata, forma parte de un eje estratégico del noroeste cuya mejora ha sido históricamente demandada. Desde el Ayuntamiento se mantiene la colaboración y coordinación con los municipios de Benavente y Astorga para seguir reivindicando su acondicionamiento y garantizar su funcionalidad.

Las obras que se están ejecutando durante estos días incluyen no solo el puente mencionado, sino también otras calles de la ciudad que requieren intervención. Estas acciones se enmarcan en un conjunto más amplio de obras que se han venido realizando desde mediados de 2025 y que se prolongarán hasta los inicios de 2026, con una inversión total aproximada de 500.000 euros destinada a la mejora del pavimento urbano.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento continúa con su compromiso por el mantenimiento y modernización de la infraestructura urbana, priorizando la seguridad vial y la mejora de los espacios públicos.