La Bañeza mejora los accesos en la calle Santa Elena

El Ayuntamiento de La Bañeza aborda las obras en los accesos de la calle Santa Elena hacia el puente de La Salgada, una infraestructura básica para el tránsito de vehículos que acceden a la ciudad por su parte sur, según señala el consistorio en un comunicado en el que añade que esta intervención se enmarca dentro del conjunto de actuaciones que el consistorio está desarrollando en la carretera de Santa Elena y en la carretera de Alija, con el objetivo de mejorar una de las principales entradas al municipio. Se trata de un punto estratégico para la movilidad urbana, especialmente relevante para el tráfico rodado y el transporte de mercancías que utilizan este acceso para llegar a la ciudad.

La actuación se complementa con otras mejoras ejecutadas en distintos puntos de acceso al municipio, como las realizadas en los accesos desde el término municipal de Soto de la Vega a través de Requejo de la Vega, así como en los accesos a La Bañeza desde la intersección de la salida de la Autovía A-6 con la CL-622.