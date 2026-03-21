Extinguido el incendio en una nave industrial en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El incendio declarado el pasado martes en una nave industrial de La Bañeza se da prácticamente por extinguido, a falta de que se avance en la retirada de la cantidad de residuos de restos de neumáticos y plásticos que han quedado calcinados y que aún humean en la zona.

El incendio, cuyo origen investiga la Guardia civil, ha mantenido toda la semana en jaque a los servicios de emergencia, y obligaron a la Junta de Castilla y León a declarar la situación 1 del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Plancal) por la cantidad de humo con alto nivel de toxicidad que desprendía de las llamas. Durante estos días han participado en las labores de extinción efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León, medios de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de la Bañeza, con maquinaria pesada, Policía Local y Guardia Civil.

Aunque el incendio está muy controlado y prácticamente extinguido se sigue recomendando prudencia a la población, en especial la de riesgo,