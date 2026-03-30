Finalizan las obras de la calle República del Salvador en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha concluido los trabajos de mejora en la calle Calle República del Salvador, una vía situada en las proximidades de la Plaza Mayor de La Bañeza. Tras una primera fase de asfaltado ejecutada con anterioridad, la actuación se ha centrado ahora en la renovación de las aceras, con el objetivo de ampliar en la medida de lo posible su anchura, eliminar obstáculos y facilitar la movilidad peatonal. Las obras han incluido asimismo el adoquinado de las aceras, con una inversión superior a los 35.000 euros, que se suma a la inversión ya realizada en el asfaltado previo y a otras mejoras complementarias. Entre estas actuaciones destaca la renovación del alumbrado público, con la instalación de farolas de tipo farandino, más acordes con la estética del casco histórico, según el Ayuntamiento.