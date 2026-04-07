Clausurada la muestra homenaje a la mujer actual

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha clausurado la exposición de pintura “La Mirada que me sostiene”, de la autora Beatriz Gómez Zazurca, que se ha podido visitar en el Museo Fábrica de Harinas La Única durante las últimas semanas.

Esta muestra se enmarca dentro de la programación organizada con motivo del Día de la Mujer, y ha tenido como objetivo ofrecer, a través del arte pictórico, distintas miradas de mujeres que, a lo largo de su vida, han luchado por construir su propio camino y hacerse un lugar en la sociedad. Con esta iniciativa, el consistorio continúa apostando por promover, desde la cultura, valores de respeto, igualdad e inclusión, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa en la que todas las personas tengan cabida.

La autora, Beatriz Gómez Zazurca, explicó que la exposición pretende ser un homenaje a la mujer del siglo XXI. La colección reúne el retrato de quince mujeres pertenecientes a diversos ámbitos como el deporte, la ciencia, la moda, la tecnología, la vida cotidiana o el medio ambiente. Según señaló, la selección podría haber sido diferente, ya que son muchas las mujeres que destacan actualmente en todos los campos del conocimiento. La artista indicó además que el proyecto surge a partir de las bases del Centro de Igualdad de la Mujer en Valladolid, desarrollando a partir de ahí una propuesta que busca reflejar la igualdad de género y el respeto a las diferencias. Asimismo, agradeció al Ayuntamiento de La Bañeza la oportunidad de exponer su obra en la ciudad.

Por su parte, la concejal de Igualdad, Carmen Macho, destacó la importancia de acoger esta muestra dentro de las Jornadas de la Mujer, calificándola como “un canto a la igualdad”. En su intervención, expresó su deseo de alcanzar una plena igualdad en derechos y deberes entre todas las personas, sin distinción de raza, sexo o condición. Asimismo, subrayó la buena acogida de la exposición, que ha sido visitada por personas procedentes de distintos puntos de España, como Galicia, Madrid o el País Vasco, coincidiendo además con la celebración de la Semana Santa.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, ha querido poner en valor el talento pictórico de la autora, así como su capacidad para transmitir, a través de sus obras, la fortaleza, el carácter y las emociones de mujeres que han contribuido a mejorar la sociedad desde diferentes ámbitos. En este sentido, se ha señalado que ha sido un orgullo para la ciudad acoger esta exposición, que no solo rinde homenaje a destacadas personalidades, sino que también pone de relieve el papel del arte como herramienta de transformación social.

Carrera ha concluido destacando que iniciativas como esta permiten reivindicar, de una manera sencilla y bella, la importancia de la igualdad, agradeciendo a la artista su contribución y su implicación por acercar esta muestra a La Bañeza.