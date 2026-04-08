La Bañeza culmina el ciclo de cine con el IES Ornia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza finalizó este martes el ciclo programado bajo el título «Cine con el Ornia». El acto de clausura tuvo lugar en el Teatro Municipal con la proyección del cortometraje Polinices, una producción centrada en la temática del maltrato escolar. Esta obra técnica ha sido el resultado de una actividad educativa coordinada por el IES Ornia de la localidad, en la que han intervenido tanto los alumnos como el equipo docente del centro.

El Ayuntamiento señala en un comunciado que ha mantenido su colaboración con esta propuesta desde su inicio. El proyecto se ha planteado como un instrumento para el análisis de realidades sociales como el acoso escolar y como una toma de contacto de los estudiantes con las salidas laborales vinculadas al sector de la creación audiovisual. La iniciativa se integra en las líneas de formación que el consistorio vincula a la promoción de principios de convivencia y respeto en el ámbito social.

El calendario de proyecciones se ha desarrollado durante los martes del mes de marzo. La programación incluyó los largometrajes Antígona, La fuente de las mujeres, Incendies y O Brother!. La presentación del cortometraje realizado por los estudiantes ha servido para completar el programa previsto, que ha alternado títulos del cine internacional con la creación local.

La iniciativa se establece como un punto de encuentro entre la cultura y la educación en La Bañeza y su comarca. El formato del ciclo ha buscado la vinculación de la población con el cine a través del diálogo y el examen de los contenidos proyectados. El Ayuntamiento mantendrá la colaboración con los centros de la ciudad. La institución ha ratificado su apoyo a los programas de enseñanza y formación destinados a la población joven del municipio.