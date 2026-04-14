La Bañeza acomete obras de urgencia en saneamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha informado de que, tras varios meses de seguimiento de diferentes incidencias relacionadas con episodios de atascos y posibles deficiencias en las canalizaciones, los servicios municipales han identificado un problema estructural de origen en el colector principal del que depende el saneamiento de la zona afectando al entorno de la Avenida Portugal.

Según ha avanzado el Ayuntamiento en un comunicado, de las inspecciones realizadas se ha constatado la existencia de deficiencias en la ejecución de la obra acometida hace más de quince años, lo que ha derivado en una situación de especial complejidad técnica. En el transcurso de las revisiones, y tras la intervención de la empresa concesionaria del servicio Aqualia junto con una empresa externa especializada, se detectó el hundimiento parcial de un pozo colector de aproximadamente cinco metros de profundidad.

Este colapso ha provocado el taponamiento de la tubería general de saneamiento, impidiendo la correcta evacuación de las aguas residuales de la red del entorno. Ante esta situación, los técnicos han propuesto y ejecutado una solución provisional consistente en la localización de un pozo alternativo próximo y la instalación de un sistema de bombeo de achique, con el objetivo de derivar el caudal y bypasear el tramo afectado. Actualmente, la empresa adjudicataria se encuentra trabajando sobre el terreno para la estabilización de la incidencia.

Asimismo, tras las primeras inspecciones realizadas in situ por la empresa constructora y los servicios municipales de obras, se ha observado que los anillos de hormigón presentan una calidad insuficiente en cuanto a su composición, circunstancia que será objeto de análisis detallado una vez se complete el acceso al fondo del pozo y se puedan recuperar los elementos estructurales afectados. En todo caso, será necesario concluir las labores de excavación para determinar con precisión el origen y evolución del problema. El Ayuntamiento destaca que stá previsto que, si la evolución de los trabajos lo permite, el servicio pueda restablecerse con normalidad a lo largo del fin de semana, tras lo cual se procederá al sellado y encofrado definitivo de la zona afectada.