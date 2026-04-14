Comienza el curso de CyL Digital en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha comenzado este lunes, 13 de abril, el curso titulado «Aprende a usar Word». Esta actividad de formación técnica tiene como finalidad la instrucción en competencias tecnológicas para los habitantes del municipio.

La formación se desarrolla en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas durante los días 13, 14, 15 y 16 de abril. Las sesiones tienen una duración de dos horas y media, en horario de 10.00 a 12.30 horas. El acceso a las clases es gratuito para los asistentes y bajo la modalidad de asistencia presencial.

La iniciativa se ejecuta de forma conjunta con el programa CyL Digital, perteneciente a la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León. Este programa opera a través de la Red de Espacios CyL Digital y sus centros asociados, estructura en la que se integra La Bañeza para ofrecer asesoramiento y formación en el uso de tecnologías a la población.