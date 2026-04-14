Dimite por motivos personales la concejal de Fiestas de La Bañeza, Carmen Macho

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de La Bañeza, María del Carmen Macho, ha presentado su dimisión y deja el equipo de gobierno liderado por Javier Carrera. Macho, que también tiene asignadas áreas como la Escuela Infantil, la Guardería Municipal y la Ludoteca, anunció su marcha del Ayuntamiento a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

Es la cuarta baja que el Partido Popular sufre en este mandato, después de la marcha de María del Camino Ramos Gutiérrez y José Luis del Riego, que también dejaron sus actas de concejales. Como concejal no adscrito permanece en la corporación municipal Luis Fernando Miguélez, que ejercía como concejal de Hacienda. Carmen Macho figuraba en la sexta posición en la lista que el PP presentó a las elecciones y su ausencia deberá ser cubierta con el siguiente puesto, ocupado por Begoña Ferrero.