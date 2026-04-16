La Bañeza aprueba las licencias para el nuevo Lidl

Exterior de un supermercado Lidl, la cadena alemana que ha lanzado la tarta corazón que se está agotando por San Valentín.Getty Images

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Bañeza tiene previsto aprobar este viernes, 17 de abril, la concesión de la licencia ambiental y urbanística a la mercantil Lidl Supermercados S.A.U. para la implantación de un nuevo establecimiento comercial en el municipio.

El proyecto contempla la construcción y puesta en marcha de un supermercado bajo la enseña Lidl, que se ubicará en la carretera Madrid-Coruña. Esta actuación supondrá la incorporación de una nueva superficie comercial en la ciudad, contribuyendo a la mejora de la oferta de servicios y al impulso de la actividad económica local.

La iniciativa fue registrada el pasado 23 de diciembre de 2025. Desde entonces, el expediente ha seguido la tramitación administrativa correspondiente, contando con informes técnicos y jurídicos favorables en materia ambiental y urbanística, así como con la acreditación del cumplimiento de la normativa vigente.

Entre los documentos que sustentan la propuesta se incluyen el proyecto básico y de ejecución, informes de los Servicios Técnicos emitidos en febrero y marzo de 2026, así como diversos informes jurídicos que avalan la adecuación del procedimiento a la legislación aplicable. Asimismo, consta la presentación de la garantía de gestión de residuos y el informe de Secretaría, que respalda la legalidad del expediente.

Igualmente, se establece un plazo máximo de seis meses para el inicio de las obras desde la concesión de la licencia, así como un periodo máximo de tres años para su finalización. Las obras deberán ejecutarse conforme al proyecto aprobado y bajo dirección técnica, requiriendo autorización municipal previa para cualquier modificación.

Antes del inicio de la actividad, la empresa titular deberá presentar la correspondiente declaración responsable, acreditando el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia ambiental, así como la adecuación de las instalaciones al proyecto autorizado.