La Bañeza organiza un completo programa de actos por el Día del Libro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza conmemora el Día del Libro, el próximo 23 de abril, con una programación especial de actividades culturales vinculadas a la literatura y la lectura, que se desarrollarán a lo largo de toda la semana y el fin de semana posterior.

Las actividades darán comienzo el miércoles 22 de abril, a las 20:00 horas, en la Casa de la Poesía de La Bañeza, con la presentación del poemario «Zarandajas y Relatos en Diáspora», de Mayela Paramio Vidal. El acto contará con la presentación a cargo de Óscar García Fernández y la presencia del poeta Antonio Colinas.

El jueves 23 de abril, Día del Libro, la ciudad acogerá diversas propuestas abiertas al público. Se celebrará una lectura de Don Quijote de la Mancha, con inscripción previa tanto para público adulto como infantil. Asimismo, en horario de 11.00 a 13.00 horas, se desarrollarán manualidades infantiles, y a lo largo de la mañana tendrá lugar un encuentro con autores en la Plaza Obispo Alcolea.

La programación continuará el jueves con un Taller de Lecturas Dramatizadas, que se impartirá en la Asociación Cultural El Convento en de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. La actividad culminará con una representación final entre las 18.00 y las 19.00 horas. El taller está dirigido a un máximo de 18 participantes a partir de 8 años.

El viernes, a las 20.00 horas, la Biblioteca acogerá la ponencia titulada «Miguel de Cervantes y El Quijote: otra mirada», impartida por Emilio Blanco y el domingo, el Teatro Municipal acogerá la obra «El silencio de Juana», a las 19.00 horas. La entrada tendrá un precio único de 15 euros.