La Bañeza reforma los vestuarios de las psicinas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha informado de la ejecución de las obras de reforma interior de los vestuarios masculinos de las piscinas municipales de verano, una actuación que se enmarca dentro del plan de mejora y modernización de las instalaciones deportivas y de ocio de la ciudad.

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Impalag S.L. por un importe de 265.469,29 euros. El acta de replanteo se formalizó el pasado 7 de abril y se ha establecido un plazo de ejecución de dos meses, con el objetivo de que las obras estén finalizadas antes del inicio de la temporada estival.

Esta intervención da continuidad a la reforma llevada a cabo hace tres años en los vestuarios femeninos, completando así la renovación integral de estos espacios. Con ello, se busca mejorar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios de la piscina municipal, una instalación de referencia tanto a nivel local como provincial y un punto de atracción para quienes eligen La Bañeza como destino durante los meses de verano.

Además, la actuación se integra en la estrategia municipal de sostenibilidad y eficiencia energética. En este sentido, se suma a las mejoras implementadas el pasado año, como la instalación de paneles solares fotovoltaicos que han permitido reducir el consumo eléctrico de la instalación, un ahorro que ya fue notable en la última temporada y que se espera consolidar en los próximos años.

Con esta inversión, el Ayuntamiento de La Bañeza reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras públicas.