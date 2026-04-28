La mejor tapa de embutido y queso de La Bañeza se sirve en el Bar Mango Café

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza acogió este domingo la entrega de premios de la cuarta Ruta de la Tapa, celebrada en el marco de la V Feria del Embutido y el Queso, desarrollada durante este fin de semana en la ciudad El acto de entrega de galardones fue presidido por el alcalde, Javier Carrera de Blas.

En esta edición, el primer premio ha sido otorgado al Bar Mango Café de La Bañeza, que ha recibido un diploma acreditativo y una dotación económica de 200 euros. El segundo clasificado ha sido el Café Teatro, galardonado con 125 euros y diploma, mientras que el tercer puesto ha recaído en el establecimiento Bohemia, que ha recibido 75 euros y su correspondiente reconocimiento.

La presente edición de la Ruta de la Tapa ha contado con la participación de 19 establecimientos hosteleros del municipio. Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer expresamente la implicación del sector, destacando el esfuerzo y la profesionalidad de los participantes.