La Bañeza acoge la campaña «No es normal Tour» sobre enfermedades respiratorias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de La Bañeza acogió este jueves 7 de mayo la campaña «No es normal Tour», una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) orientada a la promoción de la salud respiratoria entre la población general.

Al acto asistieron el alcalde de la ciudad, Javier Carrera de Blas, y el concejal José Carlos Prieto, quienes visitaron la unidad móvil instalada en el municipio a invitación de la organización, con el objetivo de conocer de primera mano el desarrollo de la campaña y la información que se ofrece a la ciudadanía. Según ha señalado el alcalde, se trata de una iniciativa en la que el Ayuntamiento venía trabajando desde el mes de noviembre para posibilitar su parada en La Bañeza.

El «No es normal Tour» se articula a través de una unidad móvil equipada que recorre distintos municipios del país, en la que se realizan espirometrías, actividades informativas y acciones de sensibilización. La campaña pone el foco en síntomas respiratorios que con frecuencia se normalizan con el objetivo de favorecer la detección precoz.