La Bañeza ampliará hasta 80 plazas su albergue municipal de peregrinos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha anunciado una importante actuación de mejora en el albergue municipal de peregrinos, gestionado por la Asociación Monte Urba, que permitirá ampliar su capacidad de las actuales 32 plazas hasta cerca de 80.

La actuación incluye la renovación de parte del mobiliario, especialmente en las habitaciones, además de mejoras en iluminación, pequeñas reparaciones y sistemas de seguridad con cámaras. Esta primera fase se centrará en la mejora de los dormitorios para ofrecer mayor comodidad y descanso a los peregrinos.

El Ayuntamiento prevé destinar cerca de 30.000 euros a este conjunto de actuaciones en un albergue considerado uno de los más históricos del Camino Mozárabe por la Vía de la Plata y el primero que existió en esta ruta jacobea.

La concejala de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Comercio y Desarrollo Económico, Ana Báilez, ha visitado las instalaciones del albergue, situado en la zona de la estación de Feve, junto al trazado de la Vía de la Plata del Camino de Santiago.

javier Carrera destacó también la labor que realiza desde 1987 la Asociación Monte Urba para mantener viva la tradición jacobea en la ciudad y seguir consolidando a La Bañeza como un punto de referencia para peregrinos que recorren el Camino de Santiago a pie, en bicicleta o a caballo.