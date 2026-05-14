El Ceip Teleno refuerza su programa educativo con centros de toda España

Los docentes fueron recibidos en el Ayuntamiento de La Bañeza.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El CEIP Teleno continúa desarrollando su programa de hermanamiento e intercambio educativo con centros de distintos puntos del país, una iniciativa que promueve la convivencia, el aprendizaje compartido y el intercambio de buenas prácticas entre comunidades educativas.

En esta ocasión, el centro ha recibido la visita de docentes procedentes de Melilla, Badajoz, Granada y Tenerife, que han participado en diversas actividades junto al alumnado y profesorado del colegio bañezano, dentro de un programa orientado al enriquecimiento pedagógico y la cooperación entre territorios.

Los participantes fueron recibidos oficialmente en el Ayuntamiento de La Bañeza por el alcalde, Javier Carrera, y otros miembros de la corporación, en el salón de plenos del consistorio.

Durante la recepción institucional, el alcalde dio la bienvenida a los docentes visitantes, a quienes ofreció una breve explicación sobre la historia de la ciudad, del propio Ayuntamiento y del edificio consistorial, además del funcionamiento de la administración local. Asimismo, se hizo entrega de obsequios conmemorativos y se reiteró el apoyo del Consistorio a la comunidad educativa del municipio.