Diario de León

El Ceip Teleno refuerza su programa educativo con centros de toda España

Los docentes fueron recibidos en el Ayuntamiento de La Bañeza.

Los docentes fueron recibidos en el Ayuntamiento de La Bañeza.dl

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Redacción
León

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El CEIP Teleno continúa desarrollando su programa de hermanamiento e intercambio educativo con centros de distintos puntos del país, una iniciativa que promueve la convivencia, el aprendizaje compartido y el intercambio de buenas prácticas entre comunidades educativas.

En esta ocasión, el centro ha recibido la visita de docentes procedentes de Melilla, Badajoz, Granada y Tenerife, que han participado en diversas actividades junto al alumnado y profesorado del colegio bañezano, dentro de un programa orientado al enriquecimiento pedagógico y la cooperación entre territorios.

Los participantes fueron recibidos oficialmente en el Ayuntamiento de La Bañeza por el alcalde, Javier Carrera, y otros miembros de la corporación, en el salón de plenos del consistorio.

Durante la recepción institucional, el alcalde dio la bienvenida a los docentes visitantes, a quienes ofreció una breve explicación sobre la historia de la ciudad, del propio Ayuntamiento y del edificio consistorial, además del funcionamiento de la administración local. Asimismo, se hizo entrega de obsequios conmemorativos y se reiteró el apoyo del Consistorio a la comunidad educativa del municipio.

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