Diario de León

Nueva atracción infantil en la plaza del Carnaval de La Bañeza

Nueva atracción en la plaza del Carnaval.

Nueva atracción en la plaza del Carnaval.DL

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Redacción
León

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El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en la mejora y modernización de las áreas de juego infantiles de los diferentes parques de la ciudad, con el objetivo de ofrecer espacios de ocio más completos, accesibles y adaptados a todas las edades. En los últimos días se ha instalado un nuevo juego infantil en el parque de la Plaza del Carnaval pensado especialmente para niños y niñas de edades más avanzadas, ampliando así las alternativas de entretenimiento disponibles y permitiendo cubrir un mayor rango de edades dentro de la oferta de ocio familiar de la ciudad.

Desde la Concejalía de Parques y Jardines, dirigida por Elena Bailez, se está llevando a cabo un importante esfuerzo de mejora y renovación de distintos espacios públicos del municipio. Estas actuaciones forman parte de una línea de trabajo continuada que, en los últimos años, ha permitido ampliar y modernizar diferentes parques mediante la incorporación de nuevos juegos y recursos destinados al disfrute de las familias bañezanas.

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