La Bañeza impulsa la cultura frente a la soledad no deseada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Programa Salvia, promovido por el Ayuntamiento de La Bañeza en colaboración con Fundación »la Caixa» y Fundación Santa María la Real, continúa desarrollando iniciativas orientadas a combatir la soledad no deseada y fomentar la participación social y cultural de la ciudadanía.

Dentro de las actividades programadas, un grupo formado por veinte alumnos realizó una visita a distintos espacios emblemáticos de la ciudad, entre ellos la Casa de la Poesía Fondo Cultural Antonio Colinas, uno de los principales referentes culturales y turísticos del municipio.

Durante el recorrido, el alcalde de la ciudad, Javier Carrera de Blas, destacó el valor cultural de este espacio y aseguró que «todos los bañezanos debemos sentirnos orgullosos de contar con un lugar como la Casa de la Poesía». Además, subrayó el compromiso del Ayuntamiento por seguir impulsando su promoción tanto entre visitantes como entre los propios vecinos.

El regidor también quiso reconocer la aportación de Antonio Colinas, cuya colaboración hizo posible la creación de este espacio cultural, convertido ya en uno de los grandes atractivos turísticos y culturales de la ciudad gracias a las numerosas actividades que alberga.

El Programa Salvia está siendo desarrollado por la Concejalía de Servicios Sociales dirigida por Yolanda García y extiende además sus actividades a las pedanías de San Mamés de la Vega y Santiago de la Valduerna, reforzando así su compromiso con el bienestar social, la convivencia y la participación activa en todo el municipio.