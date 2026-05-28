La Bañeza afronta nuevas tareas de reforma en el polideportivo municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza aborda nuevas reformas en el Polideportivo Municipal, una de las instalaciones con mayor asistencia de público a lo largo de todo el año y un espacio fundamental para la vida deportiva de la ciudad.

Las obras fueron visitadas por el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, acompañado por la concejala de Deportes, Laura Gallego, quien destacó que «la actividad deportiva de La Bañeza es ejemplar» y subrayó «la apuesta clara del Ayuntamiento por continuar mejorando las instalaciones municipales para ofrecer el mejor servicio posible a clubes, deportistas y usuarios».

Por su parte, el alcalde señaló que «La Bañeza son muchas formas de verla, una ciudad abierta a las personas y que busca ser un lugar atractivo para que cada vecino pueda desarrollar aquí su proyecto de vida». Estas reformas interiores vienen a complementar las actuaciones que ya se han realizado y las que están previstas en el exterior.