La Bañeza solicita a la CHD la limpieza y conservación en los cauces de los ríos

El Ayuntamiento de La Bañeza ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la ejecución de las actuaciones necesarias de limpieza, desbroce selectivo y retirada de árboles, masa vegetal, arbustiva y sedimentos acumulados en los cauces y márgenes de los ríos Tuerto, Duerna y Órbigo a su paso por el término municipal.

En el escrito remitido al organismo de cuenca, el Consistorio pone de manifiesto que los tres ríos que atraviesan el municipio presentan actualmente una importante acumulación de vegetación, árboles caídos o situados en el propio cauce, exceso de sedimentos y otros restos, una situación que requiere una intervención adecuada para garantizar su correcto mantenimiento y conservación.

Desde el Ayuntamiento se advierte de que la falta de limpieza y conservación de estos cauces genera un riesgo directo e importante, con posibles consecuencias para la seguridad de las personas, además de problemas de salubridad y una progresiva degradación medioambiental de las zonas afectadas.

Asimismo, el Consistorio destaca el incremento del riesgo de incendios durante los meses estivales debido a la acumulación de biomasa seca en los márgenes de los ríos, circunstancia que aconseja actuar de manera preventiva para evitar posibles incidentes.

Como administración comprometida con la protección y tutela del medio ambiente, el Ayuntamiento considera necesario que se arbitren medidas eficaces de inspección, control y limpieza de los cauces y márgenes fluviales afectados. En este sentido, señala que comparte con la Confederación Hidrográfica del Duero la preocupación por una situación que debe ser prevenida y reducida al máximo posible mediante actuaciones coordinadas y responsables.

Por todo ello, el Ayuntamiento de La Bañeza ha trasladado formalmente esta solicitud a la CHD con el objetivo de que se adopten las medidas oportunas que permitan corregir la situación descrita y garantizar la adecuada conservación de los ríos Duerna, Tuerto y Órbigo en su paso por el municipio.