La Bañeza recibirá el próximo miércoles en Madrid la Escoba de Oro 2026

La Bañeza recogerá el próximo miércoles, 10 de junio, en Ifema Madrid, la Escoba de Oro 2026. Un reconocimiento nacional concedido por ATEG RUS dentro del Certamen Escobas, que premia las mejores iniciativas en limpieza urbana, gestión de residuos, innovación y sostenibilidad.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, María Elena Baílez, asistirán al acto de entrega de este galardón, que pone en valor el proceso de modernización del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, gestionado por Acciona.

Con motivo de la recogida del premio, el Ayuntamiento difundirá además una pieza audiovisual realizada para poner rostro a ese trabajo. El vídeo muestra la maquinaria incorporada al servicio, las tareas de limpieza viaria y recogida de residuos, y, especialmente, la labor humana de quienes hacen posible que la ciudad esté limpia, ordenada y preparada cada día.

La pieza audiovisual une imágenes de la ciudad en algunos de sus grandes eventos con el trabajo del servicio de limpieza, reforzando una realidad: La Bañeza es una ciudad que se vive intensamente, pero también una ciudad que se cuida con planificación, medios modernos y compromiso profesional.

La distinción que recibe La Bañeza reconoce un modelo de servicio preparado para responder al ritmo de una ciudad especialmente activa, con un calendario lleno de eventos, fiestas, mercados, citas culturales, deportivas y celebraciones que convierten las calles de La Bañeza en espacios de encuentro durante todo el año.

Carnaval, Semana Santa, el Gran Premio de Velocidad, las fiestas patronales, las ferias, los mercados y las actividades diarias hacen de La Bañeza una ciudad viva, abierta y dinámica. Esa intensidad exige un servicio capaz de actuar con eficacia, rapidez y calidad antes, durante y después de cada gran cita.

Detrás de esa imagen de ciudad limpia y preparada hay un trabajo diario que muchas veces pasa desapercibido: el de la plantilla del servicio de limpieza, que desarrolla una labor esencial para que, tras cada evento, las calles vuelvan a estar en orden en el menor tiempo posible.

En los últimos años, el Ayuntamiento de La Bañeza ha impulsado una importante transformación del servicio, con la incorporación de nueva maquinaria, vehículos más eficientes, sistemas de limpieza viaria más modernos y una planificación adaptada a las necesidades reales de la ciudad. Esta mejora permite reforzar trabajos como el barrido, el baldeo, la limpieza de mobiliario urbano, la atención a zonas de gran uso ciudadano y la recogida de residuos.

La gestión del servicio por parte de Acciona ha supuesto también un avance en eficiencia operativa, sostenibilidad y capacidad de respuesta. La modernización de medios técnicos se suma al compromiso de los trabajadores, que hacen posible que La Bañeza mantenga su actividad cotidiana y recupere su mejor imagen después de jornadas de alta afluencia.

La Escoba de Oro 2026 supone un reconocimiento al camino recorrido y un impulso para seguir avanzando en un modelo de ciudad más limpia, eficiente, sostenible y preparada para acoger la vida diaria y los grandes acontecimientos que forman parte de la identidad bañezana.

Porque La Bañeza nunca para. Y precisamente por eso, necesita un servicio que esté a la altura de una ciudad que celebra, recibe, comparte y vuelve a brillar cada día.