La Bañeza adquiere nuevas pantallas para la Uned

Las pantallas serán utilizadas para las clases de la Uned.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha adquirido nuevos medios tecnológicos destinados a mejorar la calidad de la enseñanza y la formación que se imparte en el municipio. En concreto, se han incorporado tres nuevas pantallas digitales para el Centro Asociado de la UNED, ubicado en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas.

Segín ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, las nuevas pantallas «permitirán facilitar las explicaciones durante las clases, mejorar la presentación de contenidos y potenciar la interacción entre docentes y alumnado».

De este modo, «tanto los estudiantes de la UNED como los participantes en las distintas acciones formativas promovidas por el Ayuntamiento podrán beneficiarse de recursos tecnológicos que contribuyen a optimizar el proceso de aprendizaje».