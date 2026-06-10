La Bañeza participa en un foro de innovación europea

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El Ayuntamiento de La Bañeza participó este martes en el Foro de Innovación, Recursos, Liderazgo y Financiación, una jornada organizada por la Diputación de Zamora y patrocinada por Caja Rural de Zamora, que reunió a representantes institucionales, entidades financieras y responsables de proyectos de desarrollo territorial de España y Portugal.

La delegación bañezana estuvo encabezada por el alcalde, Javier Carrera de Blas, acompañado por la teniente de alcalde y responsable del Centro de Innovación Social y Desarrollo Económico, Elena Bailez, la concejal Begoña Ferrero y técnicos vinculados al proyecto del Centro de Innovación Social proyectado actualmente en La Bañeza.

El encuentro contó también con la presencia del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; y la presidenta de la Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, entre otras autoridades.

Durante la jornada se abordó el proyecto de cooperación transfronteriza en el que participa La Bañeza junto a Ciudad Rodrigo y Puebla de Sanabria, así como las localidades portuguesas de Guarda y Fundão. Esta iniciativa, en desarrollo desde hace más de cinco años, ha obtenido financiación del programa europeo Interreg, gracias al cual La Bañeza recibirá una subvención de 300.000 euros destinada a acciones de innovación social y desarrollo económico.