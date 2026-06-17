El poder de la música, en el curso de la Uned en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Uned de Ponferrada ha presentado en La Bañeza el curso de verano «Música y emociones: donde las notas encuentran las palabras», una propuesta formativa que se desarrollará del 1 al 3 de julio en la sede de la ciudad y que analizará la estrecha relación entre el lenguaje musical, las emociones y el bienestar de las personas.

El acto de presentación tuvo lugar en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas y contó con la participación del director de la UNED de Ponferrada, Jorge Vega, y del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, quienes pusieron en valor la colaboración entre ambas instituciones para acercar la formación universitaria y la actividad cultural a la ciudadanía.

Durante su intervención, el alcalde destacó que esta iniciativa encaja especialmente con la identidad cultural de La Bañeza, una ciudad con una larga tradición musical. En este sentido, recordó que este año se conmemora el 170 aniversario de la Banda Municipal, una de las entidades más representativas del municipio, y señaló que el curso contribuirá a reforzar el papel de la música como herramienta educativa, cultural y de desarrollo personal.

Por su parte, Jorge Vega resaltó la calidad del programa y del profesorado participante, integrado por especialistas en psicología, educación musical e interpretación artística. Asimismo, destacó los beneficios que la práctica y el estudio de la música aportan al bienestar emocional, psicológico e incluso físico de las personas.

El curso estará dirigido por Andrés López de la Llave y coordinado por Basilio Fernández. A lo largo de tres jornadas se abordarán cuestiones relacionadas con la creatividad, las emociones positivas, la percepción musical, la interpretación y la presencia escénica, combinando ponencias teóricas con talleres prácticos.

Además de los estudiantes matriculados, que podrán obtener un crédito ECTS, las sesiones estarán abiertas al público general de forma gratuita siempre y cuando realicen una inscripción previa en la conserjería del Centro Cultural de las Tierras Bañezanas.

Con esta propuesta, la Uned y el Ayuntamiento de La Bañeza refuerzan su apuesta por una oferta formativa de calidad y accesible, fomentando espacios de reflexión y aprendizaje en torno a la música, la cultura y las emociones.