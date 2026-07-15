El barrio de El Polvorín de La Bañeza comienza sus fiestas

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El barrio de El Polvorín de La Bañeza ha dado comienzo, un año más, a sus tradicionales fiestas en honor a su patrona, Santa Marina, con la celebración el pasado domingo del pregón inaugural, que en esta ocasión corrió a cargo de Luis Javier Posada.

Este acto, ya consolidado dentro del calendario festivo bañezano, supone el punto de partida de una celebración que mantiene viva la identidad y las tradiciones de uno de los barrios más populares de la ciudad. El Polvorín cuenta con una marcada personalidad propia y, año tras año, vecinos y visitantes se reúnen para rendir homenaje a Santa Marina y disfrutar de un programa festivo que refuerza los lazos de convivencia.

El pregón abrió oficialmente las fiestas, que continuaron con la celebración de la Santa Misa, dando paso a una semana de actividades organizadas para todos los públicos. Como es tradición, el nombramiento de un pregonero forma parte de esta cita anual, reconociendo la importancia de quienes contribuyen a mantener y transmitir el espíritu de estas celebraciones.

El programa festivo tendrá su momento destacado durante el fin de semana. El viernes se contará con una discoteca móvil, mientras que el sábado tendrá lugar la verbena, acompañada de hinchables y actividades para los más pequeños. La jornada del domingo continuará con propuestas infantiles y con los actos religiosos más tradicionales, entre ellos la misa y la procesión en honor a Santa Marina.

Las fiestas de El Polvorín vuelven así a convertirse en un punto de encuentro para el barrio y para toda La Bañeza, poniendo en valor la tradición, la participación vecinal y el sentimiento de pertenencia que caracteriza a esta celebración.