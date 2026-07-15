La Bañeza clausura un curso de verano de la Universidad

Publicado por Redacción La Bañeza Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, ha participado este miércoles en la clausura del curso de verano «Diálogo rural-urbano; tradución y modernidad como motores de desarrollo». Durante su intervención , ha destacado el valor de iniciativas que acercan la universidad al territorio y ha subrayado que «el futuro de nuestros pueblos y de nuestras ciudades intermedias pasa por reforzar la colaboración entre administradores, empresas y sociedad civil, apostando por la innovación sin renunciar a nuetras raíces».

El curso ha reunido a expertos, investigadores y representantes institucionales para analizar el papel de La Bañeza como espacio estratégico de articulación rural-urbana , abordando cuestiones como el emprendimiento en el sector agropecuario, la gestión del patrimonio cultural, el desarrollo territorial o el impacto de los grandes eventos como herramientas para impulsar un crecimiento sostenible y generar nuevas oportunidades en el territorio.