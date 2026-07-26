Una mujer sufre una caída en bicicleta y resulta herida en la cabeza en La Bañeza

Publicado por David F. Hernández León Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 70 años que circulaba en bicicleta ha resultado herida en la cabeza en La Bañeza. El incidente ha ocurrido a las 13.18 horas en el cruce entre la calle Batalla de Lepanto cruce con Manuel Fernández Núñez.

El 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia médica en torno a las 13.20 horas. Posteriormente ha avisado a la Guardia CIVIL COS y a Emergencias Sanitarias -SACYL- que se han desplazado al lugar en el que ha ocurrido el suceso. Una vez allí, han atendido a la mujer que se encontraba con lesiones en su cabeza.

Seis ciclistas han resultado heridos este domingo en cinco accidentes diferentes por caídas de bicicletas en Castilla y León, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.