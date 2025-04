"'Melendi' tiró a mi padre de la escalera y le hizo heridas en la cara. Fuimos al cuartel y nada"

La actitud violenta de 'Melendi', el presunto asesino, C.H., del vecino de Sorribos de Alba, primo suyo, cuyo cuerpo ha sido encontrado esta tarde en un monte de la localidad, eran conocidos por todos los habitantes del entorno. Ángela González, una vecina de Sorribos, cuenta como su padre es "uno de los afectados por este señor".

El pasado noviembre 'Melendi' le agredió, le tiró de una escalera y le provocó heridas en el rostro. "Fuimos al cuartel y no pasó nada", señala Ángela. "A mí también me intentó agredir con un tronco y fui al cuartel y me dijeron que como no tenía pruebas, pues que no pasaba nada", añade la propia Ángela, que el detenido tenía "perros que se tiraban a morder" y que el Seprona decía "que la culpa era nuestra por acercarnos a los perros".

"Llevamos así tres años, con este señor haciendo la vida imposible al pueblo. No a mí, a un montón de gente", denuncia esta vecina de Sorribos, que también cuenta como no hace mucho agredió al presidente del pueblo y que en otra ocasión un vecino se tuvo que meter debajo de un coche para escapar de él.

Según recoge Ical, el presunto confeso llegó desde Francia en el año 2005, aunque fue hace unos cinco años cuando “empezó a tener problemas con todo el mundo, porque decía que le robábamos o le perjudicábamos de alguna forma”.

La conmoción en el pueblo de Sorribos de Alba es total en la tarde de este miércoles, con los vecinos que han vivido atemorizados durante semanas contando que se trata de un crimen previsible ante la actitud agresiva del detenido.

Uno de los vecinos le puso una denuncia por amenazas el pasado viernes, porque le amenazó con quemarle la casa. Según los testimonios recogidos, los perros de 'Melendi' han atacado a la perra de una vecina, con denuncia presentada y archivada, pese a las pruebas fotográficas presentadas.

Otro habitante de Sorribos ha puesto videovigilancia en su vivienda debido al miedo que tenía a este individuo. Confirma que su vecino de al lado "lleva tres años encerrado en casa" ante las amenazas que ha recibido del detenido. "El lunes con el apagón estuve temblando toda la noche porque las cámaras no funcionaban", añade este vecino, que cuenta que hace dos años que sus hijas "no pisan por aquí".

Fue en la tarde de ayer cuando advirtieron una actitud extraña en ‘Melendi’, que “estuvo toda la tarde encerrado en su casa”, por lo que pensaron que “algo extraño tramaba”. Varias horas después, a primera hora de la mañana, se cruzó a un vecino y le dijo “vengo de matar a uno”. Más tarde, se desplazó a Armunia, en el alfoz de León, y le comentó lo mismo a la Guardia Civil, que inició la búsqueda del presunto cadáver, localizado en la tarde de hoy en un paraje de montaña a las afueras de Sorribos de Alba.