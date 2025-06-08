Las fotos de la Romería de Camposagrado
Camposagrado tiene una cita, cada segundo domingo de junio, con la tradición. Este domingo fue el día en el que los vecinos de los ayuntamientos de Cuadros, Carrocera y Rioseco de Tapia se juntaron para celebrar su romería. Cientos de personas se congregaron junto al santuario para acudir a la misa y a la procesión que se celebró en la campa para, después participar en el baile y compartir el resto de la jornada en un día de fiesta declarada de Interés Turístico Provincial. Todo amenizado con el color y el calor de los pendones y dulzaineros en una de las celebraciones más típicas de la provincia con la Virgen de Camposagrado como protagonista principal.