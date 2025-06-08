Las fotos de la Romería de Camposagrado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Camposagrado tiene una cita, cada segundo domingo de junio, con la tradición. Este domingo fue el día en el que los vecinos de los ayuntamientos de Cuadros, Carrocera y Rioseco de Tapia se juntaron para celebrar su romería. Cientos de personas se congregaron junto al santuario para acudir a la misa y a la procesión que se celebró en la campa para, después participar en el baile y compartir el resto de la jornada en un día de fiesta declarada de Interés Turístico Provincial. Todo amenizado con el color y el calor de los pendones y dulzaineros en una de las celebraciones más típicas de la provincia con la Virgen de Camposagrado como protagonista principal.