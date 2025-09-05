Un centenar de artesanos se reúnen en la Feria de Lorenzana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La localidad de Lorenzana acogerá este domingo la XIV edición de su Feria de Artesanía 'Jaime Díez Fernández', una cita que reunirá a cerca de un centenar de expositores.

La feria, organizada por el Ayuntamiento de Cuadros, ha sido presentada este viernes en la Diputación de León con la participación del vicepresidente primero, Roberto Aller; la alcaldesa de Cuadros, María Teresa Fernández; el concejal de Cultura, Alfredo Llamas; y la artesana María del Carmen Sierra.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 12.00 horas y contará con la presencia de Roberto Aller, quien ha destacado que «eventos como el de este domingo contribuyen a potenciar el comercio de proximidad y el consumo responsable, ya que los clientes adquieren directamente los productos a sus creadores».

La alcaldesa de Cuadros, María Teresa Fernández, ha reivindicado la feria como «un ejemplo de la apuesta firme y decidida del Ayuntamiento por el patrimonio, la tradición y la cultura». En su intervención, ha subrayado que el certamen «impulsa la economía local, reconoce el talento y promueve la cultura». "Creo firmemente en la importancia de conservar nuestras raíces, de dar valor al saber hacer transmitido de generación en generación y de apoyar a quienes mantienen vivas estas tradiciones con esfuerzo, creatividad y dedicación", ha concluido la alcaldesa.