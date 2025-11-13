La Robla ejecuta un nuevo puente sobre el Bernesga de acceso al polígono El Crispín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla ha informado este jueves del "buen ritmo" con el que avanzan las obras de urbanización de la fase 1 del polígono industrial 'El Crispín', una actuación, que el Ayuntamiento considera fundamental para el futuro económico del municipio, y que se inició el pasado mes de julio, con una inversión cercana a los tres millones de euros. Actualmente, los trabajos se centran en la ejecución de uno de los principales puntos del proyecto: el nuevo puente sobre el río Bernesga.

Esta infraestructura se considera un paso clave para el desarrollo del área industrial, ya que es esencial para conectar el polígono de manera eficiente con la carretera LE-4514. El nuevo paso sobre el Bernesga se caracteriza por sus 42 metros de luz y un solo vano, construido con una losa de hormigón armado. Su edificación está en una etapa de gran complejidad técnica, donde se están colocando las siete vigas prefabricadas pretensadas, de 65 toneladas cada una, mediante una grúa de 1.200 toneladas.

El Ayuntamiento señala que este nuevo puente es vital no solo para garantizar la seguridad y funcionalidad del acceso, sino que también asegurará el tránsito fluido de vehículos pesados hacia las futuras plantas de hidrógeno, biomasa y metanol que se instalarán en el polígono.Según indicó el alcalde de La Robla, Santiago Dorado, “esta actuación, junto al rediseño de glorietas y viales interiores, consolida el inicio del desarrollo industrial de El Crispín y refuerza la apuesta del municipio por la actividad económica y el empleo”.

Las obras que se están llevando a cabo en esta fase número 1 del polígono contemplan específicamente la ejecución de una conexión a la carretera LE-4514, que une La Robla con Lorenzana, un vial de acceso desde dicha carretera hasta el polígono, el puente para el cruce del río Bernesga, dos rotondas para la ordenación de flujos de tráfico y un vial interior dentro del propio polígono.El importe total de la obra asciende a 2.966.234 euros.

Para poder llevar a cabo este proyecto, fue necesario realizar previamente la tramitación de la Modificación número 6 de las normas urbanísticas municipales, una medida que concluyó en octubre de 2023 tras varios años de gestiones. En cuanto a la financiación, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto de Transición Justa (ITJ), aporta 2.224.676 euros, mientras que la Junta de Castilla y León cubre los 741.558 euros restantes, asegurando la viabilidad económica del proyecto.

Una vez finalicen las obras que acomete el Ayuntamiento de La Robla, está previsto que el grupo Reolum presente el proyecto de urbanización del resto del polígono, con el fin de dar cabida a sus proyectos industriales. Estos proyectos, denominados conjuntamente 'La Robla Green' y aprobados como Proyecto Regional por la Junta de Castilla y León, consisten en la instalación de una planta de biomasa con captura de $\text{CO}_2$, una planta de metanol y una planta de hidrógeno verde. Este proyecto integrado, considerado el más novedoso de Europa en generación de energías verdes, contará con dos grandes instalaciones punteras en La Robla que trabajarán sinérgicamente.