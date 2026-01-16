Aagesen anuncia en La Robla un nuevo decreto para mejorar la seguridad de los efectivos en los incendios

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La lucha contra los incendios es una prioridad para el Gobierno, según asegurado este viernes la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen y por eso ha anunciado que "llevará próximamente al Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto que busca mayor seguridad para los efectivos y una mayor cooperación entre las unidades operativas".

Aagesen se ha acercado hasta La Robla para visitar el proyecto de La Robla Green, donde ha señalado que "el compromiso del Gobierno es y va a seguir siendo máximo en la protección contra los incendios.

En cuanto a La Robla Green, la ministra ha explicado que las obras de construcción comenzarán este mismo mes de enero. El proyecto contempla la ejecución de un complejo industrial para la generación de electricidad renovable y de calor mediante biomasa agrícola, así como la producción de e-metanol mediante captura de CO2 y H2 renovable, dentro de un proceso de producción de combustibles limpios, en sintonía con las directrices europeas, nacionales y autonómicas contra el cambio climático y la descarbonización de la economía.

Supondrá una inversión estimada directa de unos 691 millones de euros y generará alrededor de 100 puestos de trabajo industriales durante los 25 años de operación, además de los necesarios durante la construcción de la planta y para el tratamiento y recolección de restos derivados de biomasa.