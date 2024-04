Destrozan diez radares pedagógicos y roban sus placas solares en Crémenes

Publicado por JOSÉ Mª CAMPOS Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Crémenes ha denunciado el destrozo de diez radares pedagógicos de velocidad y el robo de algunas de las placas solares que les alimentaban en la N-120. El alcalde de Crémenes, Manuel Valbuena, manifestó que «antes de Semana Santa destrozaron cinco de los radares pedagógicos y el pasado miércoles nos robaron las placas solares de los otros cincos y destrozaron otros dos. Optamos por quitarlos todos ya que hay que repararlos para volver a colocarlos». El Ayuntamiento determinó llevar a la empresa todos los radares para ver cuales funcionan y cuales se pueden reparar.

El coste de estos diez radares es de algo más de 33.000 euros pagados por el ayuntamiento. Estaban colocados en los pueblos de Aleje, Verdiago, Valdoré, Crémenes y Las Salas. Estos pueblos están en la N-621 con un radar en cada dirección a la entrada y a la salida de estos pueblos.

Valbuena lamenta lo que califica de un vandalismo inexplicable dado que estos radares sólo son informativos y no denuncian a nadie. «Queremos hacer un llamamiento a la gente para que respete estos radares que no denuncian a nadie ya que creemos que esto haya sido el motivo de destrozarles». Además el problema con el que se encuentra el Ayuntamiento es que las aseguradoras no aseguran mobiliario urbano lo que hace que sea el propio consistorio el que tenga que asumir todo el coste de reparación de los radares y de la compra de lo que no se puedan reparar. Valbuena estudiará buscar ayudas para que puedan ser subvencionados.

Respecto a la utilidad de estos radares pedagógicos el alcalde de Crémenes dijo que están por la labor de volver a colocarlos dado que estaban favoreciendo la reducción de la velocidad en los pueblos. «Hemos constatado que tras la colocación de los radares pedagógios la gente bajaba la velocidad al ver la información de estos paneles», según Valbuena quien puntualizó que la seguridad había aumentado mucho más en los pueblos tras la colocación de estos radares pedagógicos.

Se da la circunstancia que desde hace unos años, concretamente en 2021, la «Asociación de vecinos de la zona alta del río Esla» (Avezares) de Crémenes había solicitado a Carreteras del Ministerio de Fomento y al Defensor del Pueblo de Castilla y León que se pinten pasos de peatones para que se redijese la velocidad en todos los pueblos por los que atraviesa la N-621 el casco urbano. Esta iniciativa afectaría a los pueblos de Aleje, Verdiago, Crémenes y Las Salas.