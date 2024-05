PSOE y PP de Boñar aprueban 642.800 euros de inversiones para este año

Publicado por JOSÉ Mª CAMPOS Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Boñar ha aprobado un presupuestos para este año con un montante de 2.216.500 euros y con una inversión de 642.800 euros. Contó con el voto a favor del PSOE y PP y el voto en contra de IU. El alcalde de Boñar, Pepe Villa, manifestó que «es un presupuesto muy ambicioso en el capítulo de inversiones con obras que son necesarias y en algunos casos obras muy urgentes».

Las actuaciones que se van a realizar a lo largo de este año son la construcción de un gimnasio municipal, la ampliación de las instalaciones del hogar del pensionista, la reforma del entorno del ayuntamiento, la cada de cultura en Collas y en Las Bodas, la plaza de Oville, el parque de la zona de urbanización del Pormasol, el parque de cuerdas en La Caldas, el cambio de iluminación Led en Boñar, el cierre de madera de las zonas de los contenedores, un plan de asfaltado, la reforma en el teleclub y la colocación de la primera fase de las ventanas en el colegio público de Valles.

La concejal de IU_Podemos Mariana Fernández manifestó que en líneas generales está de acuerdo con el presupuesto, a excepción de la RPT, que «tiene graves deficiencias que conllevarían a que los acuerdos para sacar las plazas fijas a los que se ha llegado durante varios años, por parte de toda la corporación municipal, no se vayan a cumplir otro año más». Precisa que esta preocupación por las plazas fijas ya se mostró en la comisión de cuentas previa, y al no verse modificada la RPT en ninguno de los casos, por parte de IU el voto a los presupuestos presentados es en contra. Pone como ejemplo la plaza de limpieza, que al figurar ocupada en la RPT no se va a poder publicar ni aprobar. «Añadiendo a esto el hecho de que en el apartado presupuestario de personal laboral las retribuciones básicas se han reducido a 64.000 euros, de los 168.000 euros presupuestados en el 2023. «Indicio de que no se va a poder contratar al personal fijo», apunta.