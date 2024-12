La zona leonesa de Picos tendrá un presupuesto de más de 6 M€

Publicado por José María Campos Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

La vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa contará en 2025 con una inversión de más de seis millones de euros. El Patronato aprobó ayer en Oviedo un presupuestos histórico para todo el parque nacional de 17.616.178,68 euros gracias al refuerzo de fondos europeos Next Generation porcedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Respecto a las inversiones de la vertiente leonesa destacar los miradores de Panderrueda, el de Piderashitas y el de Riega de Hoyo, la adecuación y mejora de la senda del Arcediano, la construcción del aparcamiento del centro visitantes de Posada de Valdeón, la continuación de la senda del Cares además de actuaciones de mejora de hábitat y biodiversidad.

Respecto al numero de visitantes, en 2023 hubo 1.692.780 de visitantes que según el codirector del parque nacional en Castilla y León, Manuel Fabio Flechoso, «las cifras son muy similares a las que hemos tenido este año 2024».

Los alcaldes de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza y Posada de Valdeón, Felipe Campo mostraron su preocupación por la falta de convocatoria de las ayudas de inclusión social (AIS) por parte del Gobierno Central en esta reunión del patronato del parque nacional Picos de Europa. El problema está en que el ministerio no ha traspasado el dinero a las comunidades autónomas para poder convocar estas subvenciones. «Comenzamos en el parque con unas ayudas de más de 300.000 euros al año y de repente llegó la crisis y bajó a menos de 30%. Ahora que ha pasado la crisis no solo no aumentan las partidas presupuestarias si no que de momento no las han ingresado», según el alcalde de Posada de Valdeón. A este respecto Flechoso señaló que confía en que las ayudas AIS aunque se hayan retrasado estén disponibles en el primer trimestre de 2025. «Entendemos la preocupación de los alcaldes ya que todos esperábamos que hubiesen salido las ayudas antes de final de año».

Por lo que se refiere al PRUG del parque nacional se informó que se habían desbloqueado los problemas de tramitación de Cantabria. «Aunque van un poco de retraso respecto a Asturias y Castilla y León esperan solventarlo antes de mediado de año. Esperemos que se pueda publicar el PRUG en el 2025 y a ser posible antes del verano», según Flechoso.

Por fin se han dado el visto bueno a las normas urbanísticas de Oseja de Sajambre que llevaban tres años a la espera. Mendoza dijo que si tantos problemas generan hacer infraestructuras como pueden ser naves ganaderas o edificaciones fuera del casco urbano o asentamientos tradicionales pues que «el parque que saben la solución que la adopte y diga donde se pueden hacer las edificaciones. Que preparen el sitio y ya nos encargaremos nosotros de hacer la construcción».

Otro de los acuerdos fue la aprobación del estudio del helipuerto de Valdeón que según Campo se ubicará en el paraje del alto de la Ventaniella. Esto hace que esta obra haya pasado la fase de información del parque nacional y resta dirección general para que se puedan comenzar las obras en el 2025.

Los alcaldes piden al parque pronunciarse sobre el lobo





Los alcaldes leoneses de parque, Oseja de Sajambre y Valdeón, transmitieron el problema que sufren los ganaderos con el lobo, lo cual ha mermardo la producción. Para los responsables municipales es importante que en el tema del lobo se pronuncie el Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa y deje clara su postura para comunicársela al ministerio, con el fin de que se ejerza más fuerza para poder cambiar el estatus del lobo. A este respecto hablaron de que se pongan geolocalizadores para cada animal y un sistema de antenas con cobertura en todo el parque así poder tener localizadas todas las reses.

