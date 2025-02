Boñar queda fuera de las ayudas del Plan de Transición Justa

Publicado por José María Campos Verificado por Creado: Actualizado:

Boñar se ha quedado fuera de los proyectos de la transición justa tras presentar el Plan Estratégico de Desarrollo de Sostenibilidad del Miteco con una inversión total de 2.199.528 euros. El primero de ellos es para la rehabilitación de las antiguas escuelas para centro de innovación social con una inversión de 1.325.528 euros. El segundo proyecto es «Desarrollo turístico del pantano el Porma» por una inversión de 874.000 euros. Ambos proyectos se han quedado fuera de las ayudas de este plan, situación que ha afectado a muchas inversiones en la montaña oriental leonesa.

El alcalde de Boñar, Pepe Villa, manifestó que respecto al proyecto del pantano del Porma entiende la denegación de la ayuda dado que era necesario poner a disposición los terrenos afectados y «La Confederación Hidrográfica del Duero no ha acabado el trámite de cedernos los terrenos que era una condición del plan. Confiábamos que la Confederación hiciese una resolución que no ha llegado para poderla presentar en las alegaciones». Respecto al proyecto del Centro de Innovación Social no entiende que se hayan quedado fuera ya que no tiene buena puntuación en el concepto de madurez que nos dan 2,99 pero en el resto de condiciones cuenta con buena puntuación». Recuerda Villa que este proyecto está entre los aceptados pero que no había llegado a la puntuación mínima en el concepto de la madurez del proyecto. «Que nos expliquen cómo se contabiliza la madurez y bajo qué criterios se elije» , reclama.