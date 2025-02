Dimite por motivos personales el concejal del PP de Sabero José María Escapa

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

José María Escapa García, concejal del PP en el Ayuntamiento de Sabero, presentó el pasado viernes su dimisión del cargo por motivos personales. Deja así el Ayuntamiento de Sabero tras casi una década como concejal, según él mismo argumenta, «la vida son ciclos y se producen cambios, a veces, como es el caso, para centrarme en un nuevo proyecto. Por eso, después de casi 10 años, toca despedirme y presentar mi dimisión».

Pese a su dimisión, el exconcejal califica esta década como«una gran experiencia, y me siento un afortunado por haber sido concejal en este maravilloso valle». Así mismo, señala que se lleva consigo «los grandísimos e inolvidables momentos vividos con la gente del valle».Además, Escapa señala que «siempre he entendido la política para servir a mis vecinos, representarlos y ver de qué manera se podían sacar sus demandas adelante, por lo que más orgulloso me hace sentir, tras estos años de concejal, es haber dado respuesta a peticiones y necesidades, desde la cosa más simple o pequeña, a la más grande o complicada. A veces no he podido conseguirlo y otras muchas me he equivocado, por ello pido perdón».

Para finalizar,envía un mensaje a la corporación municipal, «deseo que desde el ayuntamiento se siga trabajando y luchando por nuestro valle porque nuestros vecinos se lo merecen, prometiendo que seguiré llevando el nombre del Valle de Sabero, allá donde vaya como siempre he hecho, y poniéndome a vuestra disposición porque, en cualquier lugar, Sabero, mi pueblo, siempre será mi prioridad».