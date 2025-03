Boca exige a Iberdrola que indemnice por los cortes de luz

Publicado por José María Campos Boca De Huergano Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Boca de Huérgano ha instado a la Junta de Castilla y León a que exiga a Iberdrola la sustitución del tendido eléctrico del municipio y que indemnice a los perjudicados por los daños ocasionados. Según señala el Ayuntamiento en un comunicado, a raíz de una nevada que cayó el día 8 de diciembre de 2024 en el municipio se rompieron los cables del tendido eléctrico en la localidad de Villafrea de la Reina, ello conllevó una avería en el suministro eléctrico que dejó sin luz a varias localidades del municipio durante más de 25 horas. Reparado el cable por Iberdrola, empresa suministradora de energía eléctrica, se instalaron dos generadores, uno en la localidad de Portilla de la Reina y otro en Llánaves de la Reina, siendo retirados ambos el día 13 de ese mismo mes al restablecerse el suministro eléctrico. Pero este restablecimiento a potencia no adecuada produjo que en estas localidades se quemaran varios dispositivos eléctricos: frigoríficos, televisores, cafeteras, calderas de la calefacción e inclusive placas eléctricas de los ascensores y luces de emergencia, con el consiguiente perjuicio personal y económico a todos ellos.

Boca añade que con anterioridad y posterioridad a esta fecha se han producido más averías en el tendido eléctrico de todo el municipio, bien por incendios como el que se produjo el día 27 de julio de 2024 quemándose varios pinos por la caída de uno de ellos sobre el tendido eléctrico en un monte de Villafrea de la Reina, bien por diferentes nevadas, con los consiguientes cortes de suministro. «Estas averías y cortes en el suministro eléctrico conllevan incomunicar a la población, especialmente en las localidades de Portilla y Llánaves de la Reina porque el único repetidor de telefonía con el que cuentan ambas localidades deja de funcionar», señala el comunicado. «Consideramos que el mantenimiento en las infraestructuras por parte de Iberdrola no es el adecuado y por ello derivó en todos estos desastres muy difíciles de cuantificar tanto personal como económicamente, no encontrando asimismo responsables que asuman todos estos perjuicios. Todos estos problemas con las comunicaciones no solo conllevan la caída de la luz, la quema de dispositivos eléctricos, sino consecuencias más graves, como problemas con la salud de personas mayores que dependen de respiradores automáticos que deben ser conectados los mismos a un generador, así como, las incomunicaciones en casos de emergencias sanitarias», critica el Ayuntamiento, que asevera que además Iberdrola no atiende las reclamaciones.