La Ercina exige a Diputación asumir las expropiaciones de la LE-4606

Publicado por José María Campos La Ercina Creado: Actualizado:

El alcalde de La Ercina, Ignacio Robles, ha instado a la Diputación de León para que asuma las gestiones de la expropiación de los terrenos necesarios para el ensanchamiento del tramo de carretera que va desde La Ercina hasta Barrillos de las Arrimadas que se corresponde con la LE-4606. En mayo de 2022 se publica una resolución de la Diputación de León en que se aprueba provisionalmente un proyecto del ensanche de la carretera desde Barrillos de las Arrimadas hasta La Ercina donde se suprime la variante de Acisa de las Arrimadas con la condición que el Ayuntamiento tenía que poner a disposición los terrenos del ensanche. Hay 358 propietarios afectados. «Es imposible llegar a un acuerdo con todos ya que en muchas fincas hay muchos herederos y en otras se desconocen los propietarios. Además con uno que se oponga se paraliza el proceso», según recuerda Robles, quien señala que el Ayuntamiento «no tiene ni recursos materiales ni humanos para llevar a cabo expropiaciones si fuesen necesarias». Recuerda que el titular de la carretera es la Diputación de León y no el Ayuntamiento y es quien tiene que dar una solución definitiva.

El consistorio ha solicitado que los servicios de la Diputación de León hagan una valoración de lo que supone la ocupación de esos terrenos. «Sabiendo la cantidad que hay que indemnizar a esos propietarios había que solicitar una ayuda a la Diputación para que nos permitiese poder pagar esas cantidades a los propietarios de los terrenos ocupados». Para Robles hay que llegar a un acuerdo para que de la forma más rápida se lleven a cabo las obras del ensanche de esta carretera de competencia provincial. Tanto el Ayuntamiento como una iniciativa popular han tenido reuniones con la Diputación de León para que se ponga en marcha este proyecto. Recuerda Robles que se ha presentado en la administración provincial una propuesta del presidente a recursos humanos para crear una oficina de expropiación. Lo que representa una posible solución dado que el Ayuntamiento no tienen competencia para llevar a cabo las expropiaciones de unos terrenos que no son propios para que una vez expropiados cederlos a otra administración. «Tendría la Diputación de León que delegar esas competencias que son inasumibles por parte del municipio como La Ercina».

Entiende Robles que al ser solamente un ensanche las expropiaciones por parte de la Diputación no serían complicadas ya que con limpiar los arcenes, hacer las cunetas y echar un buen asfaltado ya se conseguiría el ensanche del trazado. La empresa más económica para iniciar solo los trámites administrativos de las expropiaciones supondría 15.000 euros en un tramo de cinco kilómetros según Robles quien precisó que «no podemos dedicar una parte del presupuesto del Ayuntamiento para unas obligaciones que corresponden y son competencia de la Diputación de León. El alcalde no puede iniciar una expropiación de una carretera que no es titular municipal».

El aldelca además lamentó que el nuevo proyecto pase la carretera por el medio del pueblo de Acisa de las Arrimadas cuando debería realizarse una circunvalación. «Tenemos reclamaciones de vecinos de Acisa por el peligro que conlleva el tránsito de vehículos por el pueblo en unos tramos muy estrechos, con una población muy envejecida y con problemas de movilidad. Además las viviendas no pueden soportar en peso de camiones y vehículos pesados que va a repercutir en las paredes de las edificaciones», explica Ignacio Robles.