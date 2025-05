El Procurador admite la queja del PP de Sabero por la opacidad del alcalde

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Procurador del Común de Castilla y León ha admitido a trámite la queja presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sabero, iniciando así las investigaciones pertinentes en el consistorio montañés.

El portavoz popular, Francisco García, señala que «los concejales del Grupo Municipal Popular se habían dirigido en el mes de febrero al Procurador del Común solicitando su intervención ante lo que consideraban una falta de transparencia del alcalde de Sabero en diversas actuaciones municipales, que limitaba la capacidad de control que la oposición debe ejercer.

Los ediles del Partido Popular pidieron la intervención en dos actuaciones, el convenio firmado por el Ayuntamiento de Sabero y varios particulares, propietarios del histórico edificio que albergó el Bar León, y el cambio de uso del antiguo hospital minero».

Respecto al convenio, que estableció la asunción por parte del ayuntamiento de todos los gastos de derribo del edificio , incluidos los de redacción del proyecto, ejecución material del derribo, desescombro y posterior urbanización, a cambio de una parte de la parcela que ocupaba el inmueble, los concejales populares reclaman los informes preceptivos, previos a la firma de dicho convenio, de la secretaría-intervención sobre la legalidad del mismo y del técnico municipal sobre la situación urbanística de la parcela cedida».

No entienden, dice García Álvarez, porque el alcalde se niega a facilitarlos, a pesar de haberlos solicitado reiteradamente de forma verbal y por escrito desde mediados del mes de enero. Los populares se opusieron en su día a la celebración de este convenio, argumentando que era lesivo para los intereses municipales, ya que los 360 metros cuadrados cedidos no compensaban todos los gastos en los que se ha incurrido ya, unos 50.000 euros y los que aún quedan por realizar. Pedían que los propietarios del inmueble costeasen, como es su obligación, todos esos gastos, y no los vecinos del Valle, ya que el pequeño trozo de parcela ofrecido, una vez cumplido lo que marcan las normas subsidiarias se quedaría en algo sin apenas utilidad.

El portavoz popular manifiesta que «con respecto al antiguo hospital minero, solicitan informe de la secretaría-intervención sobre la legalidad de la sustitución del antiguo proyecto para este edificio, un museo de arte moderno, ya acabado y en el que se han invertido cerca de 400.000 euros de subvenciones concedidas, por uno nuevo del que tampoco, añaden, se ha dado información, pero para el que ya se ha solicitado una subvención. El grupo popular entiende que, si ya se ha invertido un dinero para un fin concreto, y se puede abrir por tanto el nuevo centro cultural, no se puede dejar perder este proyecto y malgastar el dinero invertido, pudiendo hacerse el nuevo proyecto en algún otro edificio municipal».

Para el Grupo Popular, lamentan, no ha quedado más remedio que solicitar la intervención del Procurador del Común, dada la falta de transparencia y oscurantismo que están guiando la mayor parte de las acciones del alcalde.