El PP exige que se acelere el nuevo puente de Remolina

El procurador en cortes autonómicas, Antonio Mendoza ha manifestado que respecto al puente de acceso a Remolina es una entrada complicada la que existe actualmente y que «entiendo que es una entrada desde una carretera nacional, la N-621, a un pueblo. Las entradas a los pueblos son competencia de la Diputación de León. A esto hay que unir que la causante de este problema ha sido la Confederación Hidrográfica del Duero(CHD) que fue quien paralizó el proyecto del nuevo puente a Remolina». Para Mendoza tanto la Confederación como la Diputación de León deberían de ponerse de acuerdo para poder hacer el nuevo acceso a Remolina. «Son los dos competentes, la confederación del río y por ello de hacer el puente y la Diputación de León del acceso al pueblo de Remolina y su carretera».

Por su parte el alcalde de Crémenes Manuel Valbuena insta a la Confederación a que acelere la redacción del proyecto y su posterior adjudicación para que esta iniciativa sea una realidad cuento antes. «La única realidad es que no podemos esperar otros quince años a que el nuevo puente se ejecute. Es por ello que estamos expectantes y vigilantes para ir conociendo los pasos que se vayan dando por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero para acelerar esta actuación que consideramos urgente».

El pasado sábado santo varios centenares de personas se concertaron en las inmediaciones del viejo puente de Remolina tras un llamamiento de la plataforma ciudadana en defensa de la construcción del nuevo puente de Remolina para exigir una actuación urgente y que se retome este proyecto. Se recordó que en 2007 se reconoció oficialmente el deterioro del puente que conecta la carretera del pueblo de Remolina con la N-621. Se redactó un proyecto, se anunció una in versión y posteriormente se adjudicó la obra. «Pero la empresa quebró y desde entonces, el silencio», según la plataforma ciudadana.