Visita guiada a las excavaciones de la Ferrería de San Blas

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero, realizará una visita especial el próximo viernes las excavaciones arqueológicas del patio de los hornos altos de la Ferrería de San Blas, dentro de sus acciones para la expansión del Centro y como un atractivo más para las visitas guiadas y para el desarrollo y promoción cultural, social y turístico.

Será a las seis de la tarde horas y estará guiada por el ingeniero Gabriel Frías y el arqueólogo Javier San Vicente. Ambos explicarán la nueva fase de la excavación arqueológica, tras una primera fase que se centró en el espacio ocupado por el segundo de los hornos altos con los que contaba la instalación.

Todas las personas que quieran participar lo podrán hacer el próximo viernes día 26 a las cinco de la tarde, de forma gratuita y con inscripción previa en el museo o en el teléfono 987 718 357.