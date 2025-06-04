Concluyen las obras viales de acceso a Valmartino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El servicio de Infraestructuras de la Diputación de León ha invertido 113.916 euros en la mejora de la vía provincial LE-4706 en el acceso Valmartino, en Cistierna. La actuación ha incluido el ensanche de plataforma y calzada, así como el refuerzo de firme en un tramo de 190 metros. El vicepresidente primero de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, se ha desplazado hasta la localidad montañesa para recibir las obras junto al alcalde Luis Mariano Santos. El ensanche realizado ha logrado una plataforma pavimentada de 6,5 metros de ancho que incluye dos carriles de 3 metros y un arcén de 0,25 m, además de las bermas de 0,50 metros en zahorra. Sobre la totalidad de la plataforma ensanchada se ha extendido, además, una capa de regularización de zahorra para alcanzar la rasante deseada. Las obras también han incluido la reconstrucción del caño.