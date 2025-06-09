Cistierna acoge el programa Repuebla León Sostenible

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La casa de cultura de Cistierna acogió la presentación del programa Repuebla León Sostenible así como otros programas que se desarrollan en la comarca a través del convenio de colaboración entre la Diputación de León con la Uned de Ponferrada que cuenta con un aula en Cistierna. El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santo,s en la presentación destacó la gran labor que se está realizando a traves de aula de la UNED que existe en la casa de cultura de Cistierna.

Este programa que se desarrolla a través de la Diputación de León cuenta ya en sus bases de datos 4.000 personas interesadas en vivir y trabajar en los pueblos de la provincia. La montaña orienta leonesa cuenta con dos técnicos del territorio que presentaron el trabajo que realizan para ir conociendo las singularidades de cada pueblo de cara a ver las oportunidades que ofrecen para presentarlo como opciones para la gente que quiere vivir en los pueblos. Uno de los mayores problemas es la falta de vivienda. A este respecto se indicó que la programa cuenta con contrato entre los dueños y la empresa como avalista para garantizar los posibles impagos de tres meses.

Desde la Uned se recordó que cuentan con siete sedes en la provincia donde a través de convenios con la Diputación de León y el Ministerio para la Transición ecológica y Reto Demográfico se busca no crear nada nuevo sino lo que ya existe dinamizarlo y conectarlo.

Se habló también del programa Filandón farmacia rural que permite hacer un control de la medicación de las personas mayores lo que facilita que una vez a la semana el farmaceutico vaya a visitar a la persona para controlarle su medicación. Otros de los programas que se coordinan entre la Diputación de León y la Uned de cara al mundo rural son el de Redprendiendo en tu pueblo con cursos de formación, la oficina financiera móvil o la hacendera de proyectos que permite que la Diputación de León dé ayudas a la inversión privada.