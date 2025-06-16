La montaña oriental se vuelca con su cocido

Publicado por José María Campos Valdoré Creado: Actualizado:

Más de un centenar de personas se dieron cita ayer en la tercera jornada de exaltación del Cocido Montañés Leonés que se celebró en el restaurante Venta Sierra de Valdoré y que ha estado organizado por la Cofradía del Cocido Montañés de Cistierna. Además, se hizo el nombramiento al cofrade honorífico que recayó en Gerardo Sahelices Fernández, natural de Cistierna e ingeniero del sector energético donde se inicia como jefe de producción en la Central Térmica de Lada en Asturias así como en la Central Térmica de Velilla del Río Carrión en Palencia. Posteriormente, asume la dirección de ambas centrales y su proceso de desmantelamiento tras la apuesta por las renovables. Ejerció la dirección en el ciclo combinado en Toledo. En 2014 se traslada a Glasgow (Escocia) durante dos años y medio asumiendo la Dirección de la Central Térmica de Longannet (Kincardine-on-Forth. Fife). La entrega de una madreña la hizo el primer cofrade Alfredo Delgado García, natural de La Ercina y decano del Colegio de Registradores de Castilla-La Mancha. Fernández reconoció la gran labor que se está haciendo desde esta cofradía que preside Luis Alvarado y en tres años ha puesto el cocido montañés en el mapa nacional de la gastronomía lo que ayuda a la promoción de esta montaña leonesa.

Además se hizo un reconocimiento a José Roberto Valbuena con el premio solidaridad 2025, por su labor de promoción del turismo activo, especialmente en el Valle de Sabero con la puesta y apertura de muchas rutas. A propuesta de la Cofradía y del Ayuntamiento de Crémenes se entregó un diploma de honor a cuatro cocineras del municipio por su dedicación a la gastronomía de esta montaña: María Reyes García, del Restaurante Aguas Bravas, Amalia Cabello del Restaurante Ventasierra, Mercedes González, del Restaurante Huelde, y Enedina del Blanco, del Restaurante Las Pintas. También se entregó un premio a María Lourdes Diez, ganadora del concurso de microrrelatos organizado con motivo del reconocimiento del cocido montañés. La jornada finalizó con el sorteo de más de ochenta regalos donados por empresas de toda la comarca de Cistierna.