Si eres de Cistierna, seguro que conoces este mítico bar que cierra tras 40 años

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El bar restaurante «Casa Paco» de Cistierma que regentan como propietarios el matrimonio Francisco Fernández Sánchez y Marisa Tejerina García, cierra sus puerta por jubilación tras 42 años a pleno rendimiento. Paco inició su trabajo en la hostelería en el bar «Sepu» con 23 años donde tras dos años dio el salto para poner su propio negocio. «Me animó el independizarme dado que en el Sepu estaba de renta y decidí aventurarme a construir la casa y el nuevo bar Casa Paco». En su primer establecimiento, el Sepu, empezó a dar alguna comida lo que le animó a que Casa Paco contase ya con un pequeño comedor donde hasta su cierre sigue dando comida tradicional y casera.

Este ha sido un establecimiento de hostelería que ha dado servicio principalmente a toda la comunidad educativa del colegio Manuel A. Cano Población y del instituto Vadinia además del cuartel de la Guardia Civil de Cistierna. Casa Paco es el lugar de encuentro de los alumnos, cuando llegaba el recreo para ese pincho o bocadillo de tortilla. A lo largo de estos años ha ido notando la merma de habitantes en el municipio de Cistierna y de alumnos. «En un principio en el instituto había 800 alumnos y ahora hay trescientos. Pero gracias al profesorado, a los alumnos, trabajadores de los centros, miembros de la Guardia Civil, al transporte escolar y vecinos de Cistierna y comensales hemos podido jubilarnos en una profesión que siempre nos ha gustado».

Recuerda también esos años donde las partidas de cartas llenaban el local cada día y eso se fue perdiendo con el paso de los años. Se llenaban todas las mesas para jugar las partidas de mus o tute. había tante gente que muchos tenían que esperar para coger sitio. «Era gente mayor que ya no está y no ha habido relevo. Lo mismo sucede con el relevo del negocio que lo tengo en traspaso y no hay gente interesada en trabajarlo». Casa Paco ha sido un simbolo y un ejemplo de la hostelería en la villa de Cistierna durante décadas.