Una avería deja a Cistierna todo el día sin agua potable

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna lleva trabajando horas para solucionar un problema que ha dejado todo el miércoles sin agua a la villa de Cistierna y la situación puede prorrogarse más tiempo. La avería se sitúa junto al antiguo matadero donde se encuentran las bombas de impulsión de agua. A primera hora de la mañana hubo una fuga que fue arreglada en poco tiempo pero al dar el agua volvió a haber otra fuga. «Tuvimos que abrir varios metros y hemos descubierto que vez de hacer una tubería recta se fueron, hace años, colocaron tramos de tuberías con codos que es por estos por donde el agua se fuga dado que al impulsar el agua las bombas los codos se parten. Nos vemos así en la obligación de colocar una nueva tubería lo que llevará bastante tiempo», según Luis Manuel Fernández, concejal de Obras. En esta zona se llevan sufriendo más averías.