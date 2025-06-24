'Guardianes del patrimonio' en el Museo de la Siderurgia

Publicado por Juan Manuel Castro León Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería (MSM) de Castilla y León, con sede en Sabero, recibirá este miércoles a algunos de los agentes de la Guardia Civil que se encargan de delitos relacionados con atentados contra el patrimonio arqueológico y cultural, dentro del programa formativo ‘Guardianes del patrimonio’. Con este seminario el centro quiere dar a conocer al público general la labor de diversos colectivos en la protección, conservación y gestión del patrimonio minero.

La segunda sesión está dedicada a conocer la estructura, funciones y actuaciones de la Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), de este mismo cuerpo; y para ello representantes de estos colectivos participaran en el seminario. A finales de los años 70, surgió en la Dirección General de la Guardia Civil la necesidad de establecer una serie de medidas que paliaran en cierta medida esta proliferación de delitos contra el patrimonio. Por este motivo, se asignó a la Unidad de Servicios Especiales, la dirección de la información de robos, archivo de obras sustraídas y personas detenidas.