El turismo en la zona leonesa de Picos de Europa ha caído un 60%

El presidente de la Junta Vecinal de Caín, y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Posada de Valdeón, Marino Pérez, ha instado a la Junta de Castilla y León para que ponga en marcha una campaña de promoción de la Ruta del Cares. «Hemos tenido una bajada de visitantes del 60% en los dos últimos años en Caín. Asturias y Cantabria están constantemente promocionando sus zonas. La gente se da la vuelta en mitad de la ruta ya que acceden a Sotres y Poncebos para visitar Urriellu, Bulnes y a rutas de alta montaña", destaca.

El regidor explica que antes había siete aparcamientos y actualmente solo hay tres que no se llenan. «Vienes en agosto y no hay problemas de aparcamiento, algo que nunca pasó», afirma.

Pérez destaca que «los negocios sin turismo no se pueden mantener ya que es personal de alta y hay un descenso considerable de ingresos». Para el alcalde pedáneo no deja de ser curioso que hace unos años se hablaba de regular el turismo en el Cares por parte del Parque Nacional con un informe del año 2021, en plena pandemia cuando toda la gente «se echó al monte», tras las restricciones. «La realidad ahora es otra. Aquí no hay gente y la masificación está en Poncebos en la vertiente asturiana. Además ves que en internet aparece masificación en Caín cuando es mentira».

Por su parte, el alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campos, cree que es necesario poner en marcha buenas comunicaciones por lo que instó a que la Diputación de León al arreglo del acceso y que las administración pongan en marcha una campaña de promoción del valle y de la Ruta del Cares. «Asturias cuenta con una buena carretera para llegar a Poncebos y la gente entra por la vertiente asturiana ya que tiene mejor comunicación que nosotros», según Campo, quien recuerda que antes era imposible aparcar en Caín y ahora hay aparcamiento sin problemas.

Por último, el alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, quiso recordar la responsabilidad que tienen tanto el ministerio como la Diputación de León para que el parque nacional cuente con todos los recursos necesarios para que sea «un reclamo turístico y económico en la vertiente leonesa».