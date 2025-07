La segunda Hila social de Riaño contará con quince asociaciones de la montaña

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

Un total de quince asociaciones se han inscrito en la segunda edición de «La hila social» que se celebrará el sábado 23 de agosto. Participarán cinco asociaciones de Riaño y una de Carande, Cistierna, Acebedo, Prioro, Casasuertes, Horcadas, Liegos, Crémenes, Oseja de Sajambre y Soto de Sajambre.

La primera edición se había celebrado en Riaño y se acordó que la organización de este evento fuese rotativo por ello se abrió la posibilidad a los ayuntamientos de Acebedo, Boca de Huerga no, Burón. Maraña, Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón para que presentasen sus can candidaturas. Al no presentarse ningún Ayuntamiento se vuelve a celebrar en Riaño. La Hila Social surge del interés de dinamizar el tejido asociativo de la zona, poniendo en valor el trabajo que desarrollan las entidades sociales y que hasta la fecha no disponían de un espacio propio para mostrarlo. Según señala la concejal de cultura del Ayuntamiento de Riaño Camino Gutiérrez en esta edición se abrió la inscripción a asociaciones de toda la comarca dado que «habían manifestado su interés en participar en esta iniciativa».

Se va a aprovechar para que el día 23 se clausure el taller de pandereta que se ha desarrollado durante todo el invierno con la participación de 17 alumnos. La Hila es un encuentro de asociaciones de carácter sociocultural, que nace en el año 2024 y se busca su continuidad.